Kaymakam Toprak Din Görevlileri ile Bir Araya Geldi
Kilis’in Elbeyli ilçe Kaymakamı Elbeyli Kaymakamı İbrahim Halil Toprak, ilçede görev yapan din görevlileri ile bir araya geldi.
Kilis'in Elbeyli ilçe Kaymakamı Elbeyli Kaymakamı İbrahim Halil Toprak, ilçede görev yapan din görevlileri ile bir araya geldi.
Kaymakam Elbeyli Kaymakamı İbrahim Halil Toprak başkanlığında ilçe merkezi ve bağlı köylerde görev yapan cami imamları ve Kur'an kurusu hocaları ile toplantı düzenledi. Elbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılan toplantıya Elbeyli Kaymakamı İbrahim Halil Toprak, İlçe Müftüsü Cengiz Çolak ve imamlar katıldı. İmamlığın Peygamber mesleği olduğunu hatırlatan Elbeyli Kaymakam Toprak, "Din görevlilerinin sadece topluma namaz saatlerinde değil, her zaman toplumun liderleridir"dedi. - KİLİS