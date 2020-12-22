Kaymakam Sağlam, Jandarma Karakolunu ziyaret etti
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Kaymakam Sağlam, Jandarma Karakolunu ziyaret etti

22.12.2020 13:00 | Son Güncelleme: 22.12.2020 13:04
Kaymakam Sağlam, Jandarma Karakolunu ziyaret etti

Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Adala Jandarma Karakolunu ziyaret etti.

Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Adala Jandarma Karakolunu ziyaret etti.

Salihli İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen'in eşlik ettiği ziyarette Kaymakam Sağlam, karakol hizmet binasını gezip, Adala Karakol Komutanı Astsubay Kıdemli Üstçavuş Harun Tezde'den sorumluluk bölgesindeki asayiş olayları, tedbirler ve çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Poyrazdamları, Sart, Adala ve Cezaevi Karakolu'nun bulunduğunu belirten İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Alşen, jandarma olarak sorumluluk alanında halkın huzur ve güvenliği için 7/24 görev başında olduklarını söyledi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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