Kaymakam Pişkin Köyde İncelemelerde Bulundu

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, Berçin köyünde incelemelerde bulundu.



Kaymakam Pişkin, incelemelerle ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, belli bir program dahilinde ilçedeki bütün köyleri ziyaret ettiklerini hatırlattı.



Köylüleri yaşam alanlarında ziyaret ederek, hal hatır sormaya özen gösterdiğini belirten Kaymakam Pişkin, şunları kaydetti:



"Vatandaşlarımızın sorun ve sıkıntılarını yerinde görmek, hangi nedenle olursa olsun bize ulaşamayanlarla bir araya gelebilmek için köy ziyaretlerimize ayrı bir özen gösteriyoruz. İlçemize bağlı 54 köyümüzü çeşitli nedenlerle defalarca ziyaret ettik ve etmeye de devam ediyoruz. Devletimizin imkan ve tasarruflarından vatandaşlarımızın etkin bir biçimde yararlanması için çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda yaptığımız ziyaretlerimizin birini Berçin köyümüze gerçekleştirdik. Bu güzel köyümüzde ikamet eden Kıraç ve Gizli ailelerini evlerinde ziyaret ettik. Zor barınma koşulları içerisinde yaşayan bu iki ailemiz için, bahar aylarıyla birlikte yeni ev yapımına başlayacağız. Ailemizi yeni evlerini teslim edinceye kadar, daha sağlıklı şartlarda yaşayacakları başka evlere taşıyacağız ve kira yardımında bulunacağız."

Kaymakam Pişkin, Tosya Kaymakamlığı tarafından son iki yılda ihtiyaç sahipleri için köylerde 12 ev inşa edilerek, sahiplerine teslim edildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA