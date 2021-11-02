Kaymakam Pişkin'den Kore gazilerine ziyaret

Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, Kore gazileri Mustafa Alpaslan ve Ramazan Yıldız'ı ziyaret etti.

Kaymakam Pişkin, Seydişehir Akçalar Mahallesi'nde ikamet eden 91 yaşındaki Kore Gazisi Mustafa Alpaslan ile Ketenli Mahallesi'nde ikamet eden 90 yaşındaki Kore Gazisi Ramazan Yıldız'ı evlerinde ziyaret ederek anılarını dinledi.

"Vatan toprakları için canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimiz, değerli aileleri ve gazilerimiz bizim kıymetlilerimiz" diyen Kaymakam Pişkin, "Savaş anılarını bizimle paylaşan gazilerimize, nazik ev sahiplikleri ve hoş sohbetleri için teşekkür ederim. İlerleyen yaşlarına rağmen vatan toprakları için verdikleri mücadele ruhu hala aynı heyecan ve ruhla devam ediyor. Mevlam sağlık ve afiyet versin. Onların mutluluğu ve huzuru için devlet olarak elimizden gelenin en iyisini yapma gayreti içerisindeyiz ve her zaman yanlarındayız." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Pişkin'in Kore gazileri Alpaslan ve Yıldız'ı ziyaretinde Türkiye Muharip Gaziler Derneği Seydişehir Temsilcisi Mustafa Balcı eşlik etti. ???????