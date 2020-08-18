Kaymakam Öztürk, 1 kişiye motosiklet hediye etti
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Kaymakam Öztürk, 1 kişiye motosiklet hediye etti

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, 1 kişiye motosiklet hediye etti.

Kaymakam Öztürk, 1 kişiye motosiklet hediye etti
18.08.2020 13:15 | Son Güncelleme: 18.08.2020 14:00

Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, 1 kişiye motosiklet hediye etti.

Kaymakam Öztürk, ilçe merkezinde yaptığı esnaf ziyaretleri sırasında, Mesut Öztekin (65) geçim kaynağı olan sepetli yük taşımacı motosikletinin çalındığını söyledi.

Bunun üzerine Öztürk, Hükümet Konağı bahçesinde Öztekin'e yeni sepetli motosikleti hediye etti.

Öztürk, her zaman vatandaşların yanında olduklarını söyledi.

Öztekin ise Kaymakam Öztürk'e teşekkür etti.

Kaynak: AA

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