Kaymakam Özen, 'Valör'ü ziyaret etti

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Tosya İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Tosya Kaymakam A. Ferhat Özen, İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde göreve başlayan dedektör köpek Valör hakkında bilgi aldı.

Tosya Kaymakamı A. Ferhat Özen, Tosya İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. Kaymakam Özen, İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde göreve başlayan dedektör köpek Valör hakkı da bilgi aldı. Jandarma bünyesinde göreve başlayan Valör, narkotik ve psikotrop madde bulma konusunda uzmanlaşmış bir emniyet unsuru olarak ilçede görev alacak.

'Valör' için ve ekiplere başarı dileklerinde bulunan Kaymakam Özen, ardından inşası tamamlanan Tosya İlçe Jandarma Komutanlığı'nın yeni hizmet binasında da incelemelerde bulundu. - KASTAMONU