Kaymakam Özay, bakım ve onarım ihtiyacı olan köy okullarını inceledi - Haberler
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Kaymakam Özay, bakım ve onarım ihtiyacı olan köy okullarını inceledi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kaymakam Özay, bakım ve onarım ihtiyacı olan köy okullarını inceledi

Hisarcık Kaymakamı Didem Dinç Özay, Hamamköy ve Hocalar köylerini ziyaret ederek bakım ve onarım ihtiyacı olan köy okullarının akıbeti hakkında muhtarlardan bilgi aldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Hisarcık Kaymakamı Didem Dinç Özay, Hamamköy ve Hocalar köylerini ziyaret ederek bakım ve onarım ihtiyacı olan köy okullarının akıbeti hakkında muhtarlardan bilgi aldı.

Kaymakam Didem Dinç Özay, İlçe Özel İdare Müdürü Süleyman Erdoğan ile birlikte Hamamköy ve Hocalar köylerini ziyaret etti.

Yapılan ziyarette köylerde bulunan bakım ve onarım ihtiyacı olan köy okullarının akıbeti hakkında muhtarlardan bilgiler alan Kaymakam Özay, okullarda yapılması gereken tadilatlar hakkında yerinde incelemelerde bulundu. - KÜTAHYA

Kaymakam Özay, bakım ve onarım ihtiyacı olan köy okullarını inceledi

Kaymakam Özay, bakım ve onarım ihtiyacı olan köy okullarını inceledi

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Süleyman Erdoğan, Hisarcık, Hocalar, Yerel, Haber

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