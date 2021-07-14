Kaymakam Karaca ve Başkan Çebi 3. Doz Aşılarını Yaptırdı

Araklı Kaymakamı Kürşad Karaca ve Belediye Başkanı Recep Çebi 3. doz aşılarını Araklı Halk Sağlığı Merkezinde yaptırdılar.

Araklı Kaymakamı Kürşad Karaca ve Belediye Başkanı Recep Çebi 3. doz aşılarını Araklı Halk Sağlığı Merkezinde yaptırdılar. Toplumsal bağışıklığın oluşması açısından her vatandaşın aşı olmasını gerektiğini ifade eden Başkan Çebi; "Kaymakamımız Sn. Kürşad Karaca ile birlikte 3. doz aşılarımızı olduk. Toplumsal bağışıklık için tüm hemşehrilerimizi aşı olmaya davet ediyoruz. " ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Habermetre