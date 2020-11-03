Kaymakam Kaptanoğlu, Kayacık köyünü ziyaret etti
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Kaymakam Kaptanoğlu, Kayacık köyünü ziyaret etti

03.11.2020 09:14 | Son Güncelleme: 03.11.2020 09:18
Kaymakam Kaptanoğlu, Kayacık köyünü ziyaret etti

İliç Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, Kayacık köyünü ziyaret etti.

İliç Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, Kayacık köyünü ziyaret etti.

Kayacık köyünde vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Yusuf Kaptanoğlu, köyün genel durumu hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Kaptanoğlu, KÖYDES programı kapsamında İliç Köylere Hizmet Götürme Birliği ve İl Özel İdaresi tarafından Kayacık köyünde yapımı tamamlanan 1.2 kilometrelik asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyerek köyden ayrıldı. - ERZİNCAN

Kaymakam Kaptanoğlu, Kayacık köyünü ziyaret etti
Kaymakam Kaptanoğlu, Kayacık köyünü ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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