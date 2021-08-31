Kaymakam Görmüş kamyoncuların taleplerini dinledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kaymakam Görmüş kamyoncuların taleplerini dinledi

Kaymakam Görmüş kamyoncuların taleplerini dinledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kaymakam Fatih Görmüş, Sungurlu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatif'ini ziyaret etti.

Kaymakam Fatih Görmüş, Sungurlu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatif'ini ziyaret etti. Kooperatif Başkanı Veysel Kocabaş, Kaymakam Görmüş'e kooperatifle ilgili bilgiler verdi.

Kooperatifin amacının ortaklarının hak ve çıkarlarını korumak olduğunu belirten Kooperatif Başkanı Veysel Kocabaş, Kaymakam Görmüş'e, yaşadıkları sıkıntıları anlattı.

Toprak Mahsulleri ofisinden destek beklediklerini hatırlatan Veysel Kocabaş, her türlü nakliye işine ihtiyaç duyan firma ve vatandaşlardan kendileri ile iletişime geçip, kendileri aracılığı ile taşımacılık yapılması talebinde bulundu.

Kaymakam Görmüş yaptığı açıklamada Kooperatife her türlü desteği vereceklerini, bu talepleri muhataplarına ileteceklerini dile getirdi. Kooperatif üyelerinin yaptığı taşımacılık işinin zor olduğunu, riskleri ve sabit masraflarının çok olduğunu bildiğini belirten Kaymakam Görmüş, bütün kooperatif üyelerine kolaylıklar diledi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hamid Karzai Mansur Yavaş Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Alişan Müge Anlı Hande Erçel Didem Arslan Yılmaz
Spor Ali Koç Mesut Özil Samet Aybaba Oğulcan Çağlayan Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kaymakam Görmüş kamyoncuların taleplerini dinledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 18:03:26. #1.15#

title