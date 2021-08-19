Kaymakam Görmüş 4 köyde incelemelerde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kaymakam Görmüş 4 köyde incelemelerde bulundu

Kaymakam Görmüş 4 köyde incelemelerde bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Köy ziyaretlerini sürdüren Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, ilçeye bağlı Beyyurdu, Gökçeköy, Beşdam ve Gafurlu köylerinde vatandaşların talep ve şikayetlerini dinledi.

Köy ziyaretlerini sürdüren Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, ilçeye bağlı Beyyurdu, Gökçeköy, Beşdam ve Gafurlu köylerinde vatandaşların talep ve şikayetlerini dinledi.

Muhtarlardan köylerinde yürüttükleri faaliyetler hakkında bilgi alan Kaymakam Görmüş, köy halkı ile sohbet ederek taleplerini dinledi.

Köylerde yaşanan sıkıntıların giderilmesi için imkanlar doğrultusunda çaba gösterdiklerini ifade eden Kaymakam Görmüş, ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde vatandaşların talep ve şikayetlerinin giderileceğini söyledi. - ÇORUM

Kaymakam Görmüş 4 köyde incelemelerde bulundu
Kaymakam Görmüş 4 köyde incelemelerde bulundu
Kaymakam Görmüş 4 köyde incelemelerde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mehmet Şimşek Devlet Bahçeli Jens Stoltenberg Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Berkay Işın Karaca Haluk Levent Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç Burak Elmas Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kaymakam Görmüş 4 köyde incelemelerde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 19:12:21. #1.16#

title