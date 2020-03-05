Kaymakam Gökay'dan İdlib gazisine ziyaret

05.03.2020 11:00 | Son Güncelleme: 05.03.2020 11:18

Turhal Kaymakamı Ali Gökay, Suriye'nin İdlib şehrinde yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Yasin Erciyas'ı ziyaret etti.

Gökay, İlçe Jandarma Komutanı Aksoy Ağtürk ve İlçe Emniyet Müdürü Tahsin Şahin ile Piyade Uzman Onbaşı Yasin Erciyas'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Erciyas'a acil şifalar dileyen Gökay, "Suriye'de devam eden harekat sırasında kahramanca mücadele veren gazimizi evinde ziyaret ettik. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Bu vesile ile kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize ve yaralılarımıza da acil şifalar temenni ediyorum." dedi.

Kaynak: AA