Kaymakam Duru: "Tarım projeleri, bölge ekonomisine direkt katkı sunuyor"
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Kaymakam Duru: "Tarım projeleri, bölge ekonomisine direkt katkı sunuyor"

16.03.2021 18:23 | Son Güncelleme: 16.03.2021 18:28
Kaymakam Duru:

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kula'da yürütülen projeleri yerinde incelemek için Kula'ya gelen İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Kula Kaymakamı Kemal Duru'yu da makamında ziyaret etti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kula'da yürütülen projeleri yerinde incelemek için Kula'ya gelen İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Kula Kaymakamı Kemal Duru'yu da makamında ziyaret etti. Ziyarette yürütülen tarımsal faaliyetler ele alınırken, Kaymakam Kemal Duru, ortaklaşa yürütülen projelerin Kula'nın ekonomisine faydalı olacağını ve üretimde kalitenin artacağını söyledi.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kula'ya bağlı kırsal Konurca Mahallesinde yürütülen, ahlat ağaçlarına aşılama ve verimden düşmüş armut ağaçlarına gençleştirme çalışmalarını incelemek için Kula'ya geldi. İlk olarak Konurca Mahallesindeki çalışmaları yerinde inceleyen Öztürk, ardından beraberindeki İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bilgin Sarısu ile birlikte Kula Kaymakamı Kemal Duru'yu makamında ziyaret etti. Kula'da yürütülen tarımsal projelerin ele alındığı görüşmede, bu yıl içerisinde faaliyete geçirilmesi planlanan yeni projeler de görüşüldü. Yürütülen çalışmalar hakkında Kaymakam Kemal Duru'ya bilgi veren İl Müdürü Öztürk, Kaymakam Kemal Duru'nun projeler verdiği destekten dolayı da teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Kemal Duru ise, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün Kula'da yürüttüğü başarılı çalışmaların, Kula'nın ve bölgenin ekonomisine faydalı olduğunu söyledi. Üretimde kalitenin artması açısından yürütülen çeşitli faaliyetlere kaymakamlık olarak da destek verdiklerini belirten Kaymakam Kemal Duru, ziyarette bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bilgin Sarısu'ya teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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