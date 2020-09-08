Kaymakam Demirkale'den köy ziyaretleri
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Kaymakam Demirkale'den köy ziyaretleri

Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Han, Alıcık, Bulak, Koç ve Eymir köylerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kaymakam Demirkale'den köy ziyaretleri
08.09.2020 13:37 | Son Güncelleme: 08.09.2020 13:40

Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Han, Alıcık, Bulak, Koç ve Eymir köylerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Demirkale, yaptığı ziyaretler sırasında, vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini, isteklerini dinleme fırsatı bulduklarını belirtti.

Yapılan hizmetler ve iş programına alınan faaliyetler hakkında da vatandaşlara bilgiler verildiğini kaydeden Demirkale, köylere hizmet götürürken, vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile hareket ettiklerini anımsattı.

Köylerde vatandaşlar ve muhtarlar ile sağlıklı iletişim kurulduğunu, kurulan iletişim ile sorunların kısa sürede çözüme kavuştuğunu dile getiren Demirkale, "Vatandaşlarımızın refah ve mutluluk içerisinde hayatlarını sürdürebilmeleri için çalışıyoruz. Köy gezilerimizi sürdürerek, bütün köylerimizin sorunlarını yerinde tespit edip çözüm üretmeye devam edeceğiz. Ziyaret ettiğimiz köylerde sıcak ve samimi tavırlar sergileyerek bizleri konuk eden vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Demirkale, ziyaretlerinde köy halkına maske, mesafe ve hijyen uyarısında da bulundu.

Kaynak: AA

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