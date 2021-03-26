Kaymakam Dağ'dan bakliyat paketleme tesisi ziyareti
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Kaymakam Dağ'dan bakliyat paketleme tesisi ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kaymakam Dağ'dan bakliyat paketleme tesisi ziyareti

Bitlis'in Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, ilçede faaliyet gösteren Best Demircan Bakliyat Eleme Boylama ve Paketleme Tesisini ziyaret etti.

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Bitlis'in Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, ilçede faaliyet gösteren Best Demircan Bakliyat Eleme Boylama ve Paketleme Tesisini ziyaret etti.

Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, beraberindeki İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nihat Keskin, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mesut Şeker ile birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Yatırımları Destekleme Programı kapsamında yüzde 50 hibe ile finansa edilen Best Demircan Bakliyat Eleme Boylama ve Paketleme Tesisini ziyarette bulunarak incelemelerde bulundu. Ziyaret ile ilgili kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "Ahlat Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Bürosu tarafından hazırlanarak Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Yatırımları Destekleme Programı hibe fonuna sunulan ve yüzde 50 hibe ile finansa edilen 'Best Demircan Bakliyat Eleme Boylama ve Paketleme Tesisi' kısa süre önce faaliyete başladı. Hacıbey Tat ürün etiketiyle 9 ay önce faaliyetlerine başlayan tesis yaklaşık 2 bin 500 metrekare kapalı alana sahip 31 kişinin istihdamını sağlanmakta olup, şimdiye kadar 5 bin ton üzerinde ürünün Mersin ve Ağrı illerine pazarlanması yapılmıştır. Kapasite artırımına giderek ürün pazarını genişletmeyi hedefleyen tesiste istihdam oranı mevsimsel olarak yüzde 40 oranında artış göstermektedir" denildi. - BİTLİS

Kaymakam Dağ'dan bakliyat paketleme tesisi ziyareti
Kaymakam Dağ'dan bakliyat paketleme tesisi ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 11:28:49. #1.15#
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