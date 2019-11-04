Kaymakam Çelik, öğretmenlerle bir araya geldi

04.11.2019 16:32

Özalp Kaymakamı Abdulkadir Çelik, ilçede görevli okul müdürleri ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Halk Eğitim Merkezi salonunda düzenlenen toplantıda, dile getirilen talepleri dinleyen Çelik, okullarda yürütülen çalışmalar ve projelerle ilgili bilgi aldı.

İlçenin eğitimde hak ettiği yere gelmesi için çaba göstereceklerini Çelik, geleceğe yapılan en büyük yatırımın eğitim olduğunu vurguladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Aksoy da desteklerinden dolayı Çelik'e teşekkür etti.

Kaynak: AA