Kaymakam Çelik muhtarlarla bir araya geldi

21.10.2019 16:24

Van'ın Özalp Kaymakamı Abdulkadir Çelik, vatandaş ve muhtarlarla bir araya geldi.



Özalp Kaymakamı Abdulkadir Çelik, Özalp Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Akşam Sanat Okulunun salonunda mahalle muhtarları ve vatandaşla bir araya geldi. İlçenin sorunlarını dinleyen Kaymakam Çelik, sorunları tek tek not aldı.



Sabah vatandaşlarla, öğleden sonra ise muhtarlarla yapılan toplantıya kurum müdürleri de katıldı. - VAN

Kaynak: İHA