Kaymakam Çakas, köylerde incelemelerde bulundu

Akyaka Kaymakamı Nur Sevinç Özbek Çakas, köylerde bir takım incelemelerde bulundu.

Akyaka Kaymakamı Nur Sevinç Özbek Çakas, köylerde bir takım incelemelerde bulundu. Çakas, köylülerle bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Kars'ın tek kadın Kaymakamı Nur Sevinç Özbek Çakas, Akyaka'ya bağlı İncedere ve Kürekdere köylerini ziyaret etti. Çakas, burada köylülerle bir süre sohbet ettikten sonra köylerin ihtiyaç ve sorunlarını köy muhtarlardın dinleyerek çözümü konusunda ilgili birim müdürlerine talimat verdi.

Kaymakam Nur Sevinç Özbek Çakas, ilçeye bağlı köyleri gezerek köylerin sorunlarını yerinde gördüğünü belirtti. Sorunlarla ilgili birim amirleriyle değerlendirme yaptıklarını kaydetti.

Bir süre köyleri dolaşan kaymakam Çakas, daha sonra Akyaka'ya döndü. Çakas'ın köy ziyaretlerinin devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı