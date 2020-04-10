Kaymakam Bey' kendisine mektup yazan öğrenciyi sevindirdi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Kaymakam Bey' kendisine mektup yazan öğrenciyi sevindirdi - Haberler
Eğitim Bilişim Ağı, Düziçi, Ellek, Güncel

Kaymakam Bey' kendisine mektup yazan öğrenciyi sevindirdi

Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, kendilerine mektup yazarak televizyon isteyen bir öğrencinin isteğini hemen yerine getirdi.

10.04.2020 17:10 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:10
Kaymakam Bey' kendisine mektup yazan öğrenciyi sevindirdi

Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, kendilerine mektup yazarak televizyon isteyen bir öğrencinin isteğini hemen yerine getirdi.

İlçeye bağlı Ellek Beldesi Soylar Mahallesi Musacık Sokak'ta oturan, İrfanlı İmam Hatip Ortaokulu 7. Sınıf öğrencisi Hayrunisa Soylu, Düziçi Kaymakamlığına yazdığı mektupta, televizyonlarının yıllardır bozuk olduğunu ve ailesinin durumunun iyi olmadığından yeni televizyon alamadıklarını bu nedenle de EBA.TV'den derslerini takip edemediğini ifade ederek, kaymakamdan yardım istedi.

Yazdığı mektubu Babası Ahmet Soylu, Düziçi Kaymakamlığına teslim etti. Kaymakam Mutlu Almalı, gerekli birimleri harekete geçirerek konuyu araştırmalarını istedi. Yapılan araştırmalar neticesinde Hayrunisa'nın ailesinin durumunun çok iyi olmadığı, baba Ahmey Soylu'nun geçirdiği ameliyatlardan dolayı 5 yıldır çalışamadığı öğrenildi. Yardım için harekete geçen Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, Hayrunisa'nın derslerini takip edebileceği bir televizyonu aynı gün içerisinde temin ederek aileyle bizzat kendi elleriyle teslim etti.

İsteklerinin aynı gün içerisinde gerçekleştiğini gören aile çok mutlu oldu. Hayrunisa "Derslerimi EBA TV'den izlemek için komşularımıza gidiyordum. Sagolsun onlarda beni hiç kırmadılar. Ama her gün her gün artık ben gitmekten rahatsız oldum, utandım. Aklıma Kaymakam bey'e mektup yazmak geldi. Bende içimden geçenleri yazdığım mektubu babamla kaymakamlığa ulaştırdım. Kaymakam bey'den Allah razı olsun aynı gün içinde televizyonumuzu aldı getirdi. Allah razı olsun" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan stand-up'çı için yakalama kararı çıkarıldı Haberler
Atatürk ve Mevlana'yı aşağılayan stand-up'çı için yakalama kararı çıkarıldı
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Türkiye Sigorta Birliği'nden milyonlarca kişiyi ilgilendiren tavsiye kararları Haberler
Türkiye Sigorta Birliği'nden milyonlarca kişiyi ilgilendiren tavsiye kararları
Saadet Partisi Demirci İlçe Başkanı Mehmet Önal koronavirüse yenik düştü
Saadet Partisi Demirci İlçe Başkanı Mehmet Önal koronavirüse yenik düştü
Rüştü Reçber'in test sonucu negatif çıktı
Rüştü Reçber'in test sonucu negatif çıktı
Koronavirüsü yenen 37 yaşındaki adam, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Koronavirüsü yenen 37 yaşındaki adam, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan son 24 saatte bin 878 kişi daha hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan son 24 saatte bin 878 kişi daha hayatını kaybetti
Arda Turan, söz verdiği maskelerin ilk kısmını dağıttı
Arda Turan, söz verdiği maskelerin ilk kısmını dağıttı
Güney Kore'de 91 kişide ikinci kez koronavirüs tespit edildi
Güney Kore'de 91 kişide ikinci kez koronavirüs tespit edildi
Son Dakika: Motorine 7 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Motorine 7 kuruş indirim geldi
AB ülkeleri 540 milyar euroluk koronavirüs kurtarma paketinde anlaştı
AB ülkeleri 540 milyar euroluk koronavirüs kurtarma paketinde anlaştı
Mart ayında ikinci el araç satışları düştü
Mart ayında ikinci el araç satışları düştü
64 yaşındaki ünlü doktor Oğuz Özyaral 10 günde koronavirüsü yendi
64 yaşındaki ünlü doktor Oğuz Özyaral 10 günde koronavirüsü yendi
Singapur'da Zoom uygulaması üzerinden ders anlatılması cinsel içerikli görüntüler nedeniyle yasaklandı
Singapur'da Zoom uygulaması üzerinden ders anlatılması cinsel içerikli görüntüler nedeniyle yasaklandı
'Evde kal' çağrısı yapan Ronaldo, Madeira Stadı'nda antrenman yaptı
"Evde kal" çağrısı yapan Ronaldo, Madeira Stadı'nda antrenman yaptı
Bilim insanları kanıtladı: Koşarken veya yürürken virüs kapabilirsiniz
Bilim insanları kanıtladı: Koşarken veya yürürken virüs kapabilirsiniz
İtalya 107 doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İtalya 107 doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Son Dakika: 53 milyon liralık çoban desteği ödemeleri bugün başlıyor
Son Dakika: 53 milyon liralık çoban desteği ödemeleri bugün başlıyor
Alex de Souza: Oynadığım en iyi takım F.Bahçe değil, 2003 yılındaki Cruzeiro'ydu
Alex de Souza: Oynadığım en iyi takım F.Bahçe değil, 2003 yılındaki Cruzeiro'ydu
Koronavirüs nedeniyle işleri zayıflayan balıkçılar, dükkanların kapısına kilit vurdu
Koronavirüs nedeniyle işleri zayıflayan balıkçılar, dükkanların kapısına kilit vurdu
Sultan 2. Abdulhamid Han'ın İstanbul'daki mirası pandemi hastanesi olacak
Sultan 2. Abdulhamid Han'ın İstanbul'daki mirası pandemi hastanesi olacak
Cinnet getiren koca, eşinin yasak aşk yaşadığı kişiyi defalarca bıçakladı
Cinnet getiren koca, eşinin yasak aşk yaşadığı kişiyi defalarca bıçakladı
Dolar yükselişe geçti! İşte son durum
Dolar yükselişe geçti! İşte son durum
Lionel Messi, Ronaldinho'nun kefalet parasını ödediği iddiaları yalanladı
Lionel Messi, Ronaldinho'nun kefalet parasını ödediği iddiaları yalanladı
19 tavuğu telef eden vaşak, ahırda mahsur kaldı
19 tavuğu telef eden vaşak, ahırda mahsur kaldı
90 yaşındaki Alye Gündüz, koronavirüs salgınını yenerek sağlığına kavuştu
90 yaşındaki Alye Gündüz, koronavirüs salgınını yenerek sağlığına kavuştu
Rüştü Reçber: Koronavirüs tedavisi sırasında Barcelona sürekli beni aradı
Rüştü Reçber: Koronavirüs tedavisi sırasında Barcelona sürekli beni aradı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Cahit Özkan Engin Altay Ekrem İmamoğlu Abdulhamit Gül
Magazin Hadise Demet Akalın Serdar Ortaç Fahrettin Koca
Spor Bülent Uygun Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Türk Wuhan Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Kaymakam Bey' kendisine mektup yazan öğrenciyi sevindirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2020 18:59:19. #1.15#
title