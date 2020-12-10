Kaymaçina nasıl yapılır? En kolay, pratik kaymaçina tarifi! Kaymaçina malzemeleri nelerdir?
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Kaymaçina nasıl yapılır? En kolay, pratik kaymaçina tarifi! Kaymaçina malzemeleri nelerdir?

10.12.2020 19:24 | Son Güncelleme: 10.12.2020 19:28
Kaymaçina nasıl yapılır? En kolay, pratik kaymaçina tarifi! Kaymaçina malzemeleri nelerdir?

Az malzemesi ile bilinen Üsküp yöresine ait lezzet Kaymaçina nasıl yapılır? En kolay, pratik kaymaçina tarifi! Kaymaçina malzemeleri nelerdir?

Hafif tatlı olarak bilinen, 4 malzemeli Kaymaçina nasıl yapılır? En kolay, pratik kaymaçina tarifi! Kaymaçina malzemeleri nelerdir?

KAYMAÇİNO TARİFİ!

Malzemeler;

5 adet yumurta

1 litre süt

1,5 su bardağı şeker

1 paket vanilya

Yapılışı;

Yumurta ve şekerler, kar gibi beyaz oluncaya kadar çırpılır.

Ilık süt ve vanilya eklenir, çok az daha çırpılır.

Cam bir fırın kabına alınır.

Fırın tepsisinin içine bir miktar su konur ve cam kap bunun içine oturtulur.

Fırın önceden 160 derecede ısıtılır ve tatlı 60 dakika pişirilir.

Üzeri göz göz kabarınca, piştiği anlaşılır.

Servis için beklemek gerekir. Ertesi gün servis yapılabilir.

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