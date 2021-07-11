Kayısı toplamaya gitti, bahçede ölü bulundu
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Kayısı toplamaya gitti, bahçede ölü bulundu

Kayısı toplamaya gitti, bahçede ölü bulundu
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Kocacık - Haberler | Güncel

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde, sabah saatlerinde evden ayrılıp, kayısı toplamaya giden Mehmet Yıldırım (75), bahçede ölü bulundu.

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde, sabah saatlerinde evden ayrılıp, kayısı toplamaya giden Mehmet Yıldırım (75), bahçede ölü bulundu.

İlçeye bağlı Delibekirli Mahallesi'nde sabah saatlerinde kayısı toplamak için evden ayrılan Mehmet Yıldırım'dan haber alamayan yakınları, yaşlı adamı aradı ancak izine rastlayamadı. Durumun bildirilmesi üzerine jandarma ekipleri de Yıldırım için arama çalışması başlattı. Yıldırım'a ait kayısı bahçesinde arama yapan ekipler, Mehmet Yıldırım'ı hareketsiz yatarken buldu. Yapılan incelemede Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yıldırım'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kayısı toplamaya gitti, bahçede ölü bulundu
Kayısı toplamaya gitti, bahçede ölü bulundu
Kayısı toplamaya gitti, bahçede ölü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Kocacık

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