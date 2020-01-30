Kayıp Gülistan'ın annesinden yürek yakan sözler: Artık ölüsünü de kabul ediyorum
Tunceli'de 26 gündür kayıp olan Gülistan Doku'nun annesi Bedire Doku, "Artık ölüsünü de kabul ediyorum. Ölüsünü bana verin ben kendi topraklarıma götürüp orada ağlayacağım" dedi.
5 Ocak tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan ve en son Elazığ Karayolu Sarı Saltuk Viyadüğü üzerinde otururken araç içi kamerasına görüntüleri yansıyan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun ailesi basın açıklaması yaptı.
AİLE ÇALIŞMALARA DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜR ETTİ
Tunceli Barosu'nda gerçekleştirilen açıklamaya kayıp Gülistan'ın annesi Bedriye, ablası Aygül, çok sayıda yakını ve Baro Başkanı Avukat Kenan Çetin katıldı. Aile adına açıklama yapan abla Aygül Doku, başta Tunceli Valisi Tuncay Sonel olmak üzere arama kurtarma çalışmalarına destek verenlere teşekkür etti.
DEPREMDEN DOLAYI EKİP AZALDI
Elazığ'da yaşanan deprem nedeniyle arama çalışmasına katılan ekip sayısının azaldığını belirten Aygül Doku, "Şimdi teknik olarak arama çalışmaları yapılıyor. Şu an AFAD depremden dolayı Elazığ'da. Oradaki çalışmalar bittikten sonra çalışmaların eski hale döneceğine canı gönülden inanıyoruz" dedi.
"ARTIK ÖLÜSÜNÜ DE KABUL EDİYORUM"
Toplantıda kayıp Gülistan'ın diğer yakınları da açıklamalarda bulunurken, Baro Başkanı Avukat Kenan Çetin, sürecin takipçisi olduklarını aktardı. Kürtçe feryat eden Anne Bedriye Doku da, "Çocuğumun mutlaka bulunmasını istiyorum. Artık ölüsünü de kabul ediyorum. Ölüsünü bana verin ben kendi topraklarıma götürüp orada ağlayacağım" diye konuştu.
Haber Videosu: Kayıp Gülistan'ın annesinden yürek yakan sözler: Artık ölüsünü de kabul ediyorum
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Allah kimseye evlat acısı yasatmasın Aglama sen annemCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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olayın başında basında çıkan ifadelere bakınca sanki failin korunduğu ve izlerin bir şekilde gizlendiği kuşkusu yaratıyor. ihmaler zinciri var. BU OLAY ÇÜZÜLMEZSE TOPLUMDA DERİN BİR YARA AÇARCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Basin olayin ic yüzünü göstermiyor. Cünkü isin icinde Emniyet var. Tunceli Emniyetinde calisan bir polis memrunun Dagistanli Azeri esininden olan üvey oglu Gülistan ile tanisip arkadaslaik yapiyor, Bu herif Tuncelideki bir Cafe''de calisiyor. Gülistan kaybolmadan bir gün önce Gülistani darp ederek zorla arabaya bindirdigini gören görgü taniklari var. Bu savciliga ve polise de söyleniyor. Ama Bu cocuk bir sekilde polis babsinin da yardimiyla emniyet tarafindan korunuyor. Bunlar Gülistan''i öldürCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Rabbim kimseye evlat acısı vermesin inşallah bulunur ve ana yüreği sevinirCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Genel olarak söylüyorum. haberdeki kızı tanımam ona yorumum olmayacak. . Bende gencim, birçok yaşıtıma bakıyorum yada benden büyük küçük, hep böyle bi özentilik, ağızdan küfürler sigaralar eksik olmuyor, gelecek vaadetmiyorlar, ipsiz sapsız birisi olacak ilerde belli. . Ama neyseki benim elit arkadaşlarım var. Kibar, tahsilli, zengin-fakir farketmez. Çocuklarınızı iyi yetiştirin. Yoksa size çok küfür edecek. .Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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ALLAH sabır versin. teyzemize. yazık.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır