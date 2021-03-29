Kayıp olan 17 yaşındaki kızın cesedi Yeşilırmak'ta bulundu
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Kayıp olan 17 yaşındaki kızın cesedi Yeşilırmak'ta bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kayıp olan 17 yaşındaki kızın cesedi Yeşilırmak'ta bulundu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kaybolan 17 yaşındaki kızın cesedi Yeşilırmak Nehri'nde bulundu.

Sevgilisini öldürüp tarlaya gömdü! Pişman olunca cesedi çıkarmak için yardım istediği kepçe operatörünün ihbarıyla yakayı ele verdi
Sevgilisini öldürüp tarlaya gömdü! Pişman olunca cesedi çıkarmak için yardım istediği kepçe operatörünün ihbarıyla yakayı ele verdi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kaybolan 17 yaşındaki kızın cesedi Yeşilırmak Nehri'nde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba ilçesi Beyyenice Mahallesi'nde ailesi tarafından 17 yaşındaki Rabia Şahin'in kaybolduğu ihbarının yapılması üzerine Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri dün itibariyle ailenin bulunduğu mahallede ve civarında kapsamlı arama tarama çalışmaları gerçekleştirdi. Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan arama çalışmaları neticesinde; Rabia Şahin'in cansız bedeni Beyyenice Mahallesi'nden geçen Yeşilırmak Nehri'nde bulundu. Olay yerinde Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve savcılık tarafından yapılan incelemeler sonrasında, Yeşilırmak Nehri'nden çıkarılan 17 yaşındaki kızın cansız bedeni Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - SAMSUN

Kayıp olan 17 yaşındaki kızın cesedi Yeşilırmak'ta bulundu
Kayıp olan 17 yaşındaki kızın cesedi Yeşilırmak'ta bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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