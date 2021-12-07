Kayıp Neslihan'dan haber alınamıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayıp Neslihan'dan haber alınamıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kayıp Neslihan'dan haber alınamıyor

Iğdır'da, dün sabaha karşı yanına aldığı çantası ile evden ayrılan Neslihan'dan haber alınamıyor.

IĞDIR (İHA) - Iğdır'da, dün sabaha karşı yanına aldığı çantası ile evden ayrılan Neslihan'dan haber alınamıyor.

Edinilen bilgiye göre, Aralık ilçesine bağlı Hasanhan köyünde ikamet eden Huriye ve Sabri Demir çiftinin en büyük çocuğu olan Neslihan Demir dün sabah saat 05.00 sularında evden ayrıldı. Aralık merkeze giderek otobüse binen lise öğrencisi 15 yaşındaki Neslihan Demir, Iğdır merkezde araçtan inerek kayıplara karıştı. Neslihan'a ulaşamayan ailenin ekiplere haber vermesi üzerine, jandarma geniş çaplı arama başlattı. Anne Huriye ve baba Sabri Demir bir an önce kızlarının bulunması için yardım istedi. Aile, "Kızımızı görenlerin bize haber vermelerini istiyoruz" şeklinde konuştu.

(Ercan Tunç/İHA)

Kayıp Neslihan'dan haber alınamıyor

Hayvana şiddet görüntüleri ortaya çıkan Hayvanları Koruma Derneği üyesi istifasını verdi

Hayvana şiddet görüntüleri ortaya çıkan Hayvanları Koruma Derneği üyesi istifasını verdi

 Libya'da Halife Hafter'in adaylığının önündeki engel kalktı

Libya'da Halife Hafter'in adaylığının önündeki engel kalktı

 Köprüden geçmeye çalışan yolcu otobüsü nehre sürüklendi! Feci kazada 31 kişi hayatını kaybetti

Köprüden geçmeye çalışan yolcu otobüsü nehre sürüklendi! Feci kazada 31 kişi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title