Kayıp ihbarı yapılan karı koca araç içinde başlarından vurulmuş şekilde bulundu

Iğdır'a bağlı Evci köyünde perşembe gününden beri kayıp olan Hanım ve Kadir Elkatmış çifti, araç içerisinde ölü olarak bulundu. Karı kocanın başlarından vurularak öldürüldüğü öğrenildi. Jandarma cinayetlerle ilgili soruşturma başlattı.