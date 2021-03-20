Kayıp ihbarı yapılan karı koca araç içinde başlarından vurulmuş şekilde bulundu
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Kayıp ihbarı yapılan karı koca araç içinde başlarından vurulmuş şekilde bulundu

20.03.2021 15:53 | Son Güncelleme: 20.03.2021 16:12

Iğdır'a bağlı Evci köyünde perşembe gününden beri kayıp olan Hanım ve Kadir Elkatmış çifti, araç içerisinde ölü olarak bulundu. Karı kocanın başlarından vurularak öldürüldüğü öğrenildi. Jandarma cinayetlerle ilgili soruşturma başlattı.

Merkeze bağlı Evci köyünde, Iğdır Sağlık Müdürlüğü 112 Acil'de Acil Tıp Tekniseyi (ATT) personeli olarak görev yapan 5 çocuk babası Kadir Elkatmış, kiraladığı araca eşini de alarak evden ayrıldı.

BAŞLARINDAN VURULMUŞLAR

Elkatmış çiftinin eve dönmemesi üzerine çocukları jandarmadan yardım istedi. Jandarmanın yaptığı aramalar sonucu Elkatmış çiftinin kiraladığı araç, bugün sabah saatlerinde Evci köyü kırsalında bulundu. Aracın içerisinde inceleme yapan jandarma Elkatmış çiftinin başından vurulmak suretiyle öldüğünü belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Elkatmış çiftinin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kayıp ihbarı yapılan karı koca araç içinde başlarından vurulmuş şekilde bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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