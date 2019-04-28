57 Gün Önce Kaybolan 2 Çocuk Babasının Cansız Bedeni Dere Yatağında Bulundu

Yalova'da ekipler, 57 gün önce evden çıkan ve bir daha haber alınamayan Murat Durmaz'ın geçtiği yerlerdeki güvenlik kameralarını inceledi. Kameralardan sonuç alamayan ekipler, 57 gün sonra dere yatağında bulunan bir telefonla yeniden harekete geçti. 2 çocuk babası gencin cesedi dere yatağında bulundu.

Yalova'nın Altınova ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Murat Durmaz (30) 57 gün önce evden çıktı ve bir daha haber alınamadı. Durmaz'a ulaşamayan ailesi hemen polise giderek kayıp müracaatında bulundu. Ailenin ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, Durmaz'ın bulunması için büyük bir çalışma başlattı.

57 GÜN SONRA DERE YATAĞINDA BİR TELEFON BULUNDU

Durmaz'ın bulunması için yapılan araştırmalarda Durmaz'ın son olarak geçtiği yerlerdeki güvenlik kameraları incelendi. Kameralardan sonuç alamayan ekipler 57 gün sonra Radar Yolu Caddesi Sinya Çiçekçilik civarı dere yatağında bulunan bir telefonla yeniden harekete geçti.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Durmaz'a ait olduğu tespit edilen telefonun bulunduğu noktaya Altınova asayiş araştırma ekibi, Yalova asayiş müdürlüğü cinayet büro ekipleri, narkotik ekipleri, olay yeri inceleme ekipleri ve deniz polisi sevk edildi. Ekipler olay yerinde inceleme yaparken dalgıç polisler dereye girdi. Dalgıç polisler telefonun bulunduğu yerin yaklaşık 100 metre ilerisinde Durmaz'ın cesedine ulaştı.

Durmaz'ın cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA