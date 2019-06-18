Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu
Kahramanmaraş'ta, 14 yaşındaki kayıp çocuğun gölette önce elbiseleri sonra cansız bedeni bulundu.
Kahramanmaraş'ta ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 14 yaşındaki Y.K, gölette boğulmuş halde bulundu. Y.K'nın cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi için hastaneye sevk edildi.
AİLESİ KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDU
Merkez Onikişubat ilçesine bağlı Çukurhisar Mahallesi'nde gece saatlerine kadar eve gelmeyen Y.K'nin (14) ailesi durumu güvenlik birimlerine iletti. İhbar üzerine Tekir Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Yapılan aramada, mahalleye yakın bölgedeki gölette Y.K'nin önce elbiseleri, daha sonra da cesedi bulundu.
112 Acil Servis ekipleri çocuğun suda boğularak vefat ettiğini belirledi.
OTOPSİ YAPILACAK
Y.K'nın cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
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İnna Lillahi Ve İnna İleyhi Raciun. Allah Rahmet Eylesin, Mekanı Cennet Olsun Allah Ailesine ve Sevenlerine Sabır Versin. Bence 14 Yaşında bir genç tek başına gölete yüzmeye gitmez yanında birisi veya birileri vardı, gençler olaydan korkup kaçtılar ve sessizler.Cevap Yaz Yayından Kaldır