Kayıp adamın yanmış cesedi bulundu

Kayıp adamın yanmış cesedi bulundu

Uşak'ta 3 gündür kayıp olan 33 yaşındaki Hüseyin Ali Erkan'ın ormanlık alanda aracının içinde yanmış cesedi bulundu.

04.11.2019 11:30
Kayıp adamın yanmış cesedi bulundu

Uşak'ta 3 gündür kayıp olan 33 yaşındaki Hüseyin Ali Erkan'ın ormanlık alanda aracının içinde yanmış cesedi bulundu.


Kentte ailesi tarafından 3 gün önce kayıp başvurusunda bulunulan Erkan'ın yanmış haldeki cesedi 64 AN 426 plakalı otomobilde Yeniceköy Caddesi yakınlarındaki ormanlık alanda bulundu. Erkan'ın cesedinin yandığı öğrenilirken, jandarma ve cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemeleri sürüyor. - UŞAK

Kaynak: İHA
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