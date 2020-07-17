Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
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Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım

Kocasıyla arasındaki yaş farkı yüzünden zaman zaman takipçileri ile diyaloğa giren Pınar Altuğ'un son paylaştığı fotoğraflardan birine kayınvalidesinden ilginç bir yorum geldi.

17.07.2020 13:07 | Son Güncelleme: 17.07.2020 13:22

Bir döneme damga vuran Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı 'Meltem' karakteri ile adından söz ettiren Pınar Altuğ'un son paylaştığı fotoğrafa kayınvalidesi de yorum yaptı.

Güzel oyuncunun eşi ve kızıyla birlikte çektirdiği fotoğrafa kayınvalidesi Nuray Hanım, "Oğlumun Koca burnunu, kuzunun koca dili yiring, gelinin koca bi şeyini bulamadım" notunu düştü.

Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım

Son dönemlerde kocasıyla arasındaki yaş farkından dolayı takipçilerinin ağır eleştirilerine maruz kalan Pınar Altuğ, zaman zaman kendisini eleştirenlere de cevap vermeyi ihmal etmiyor.

Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
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