Kayınpederini silahla yol ortasında vurdu
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Kayınpederini silahla yol ortasında vurdu

14.03.2021 18:49 | Son Güncelleme: 14.03.2021 18:57
Kayınpederini silahla yol ortasında vurdu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde ilçesinde bir kişi, tartıştığı kayınpederini sokak ortasında silahla vurarak yaraladı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde ilçesinde bir kişi, tartıştığı kayınpederini sokak ortasında silahla vurarak yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, Hekimzade Mahallesi, Kurşunlu Caddesi üzerinde seyir halindeki 10 LC 030 plakalı otomobil içerisinde bulunan Ş.M. ve oğlu N.M., Ş M.'nın yaklaşık bir buçuk ay önce eşi ile yaşadığı şiddet olayından dolayı aralarında husumet bulunan kayınpederi F.G. ve kayınvalidesi G.G. ile karşılaştı. Karşılıklı olarak sözlü tartışmaya başlayan şahıslar daha sonra araçlarından inerek kavga etmeye başladı. Tartışma sırasında Ş.M., üzerinde bulunan ruhsatsız tabanca ile F.G.'yi vurarak yaraladı.

10 LC 030 plaka otomobil ile kaçmaya çalışan şüpheli Ş.M. ve yanında bulunan N.M., Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri yaşanan kovalamaca sonucunda suç aleti ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şahısların Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Olayda yaralanan F.G.'nin hayati tehlikesinin olmadığı ve Edremit Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı öğrenildi. - BALIKESİR

Kayınpederini silahla yol ortasında vurdu
Kayınpederini silahla yol ortasında vurdu
Kayınpederini silahla yol ortasında vurdu
Kayınpederini silahla yol ortasında vurdu
Kayınpederini silahla yol ortasında vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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