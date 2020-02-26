Kaybolduktan 5 gün sonra İzmir'de bulunan 3 liselinin neden evden kaçtıkları belli oldu
Isparta'daki evlerinden 5 gün önce çıkıp bir daha dönmeyen ve İzmir'de bulunan 3 lise öğrencisi ailelerine teslim edildi. Lise öğrencilerinin ifadelerinde macera için evden kaçtıklarını söyledi. Kızlar ifadelerinde, palyaço kılığında vatandaşlarla fotoğraf çektirip, maddi kazanç sağlama amacında olduklarını belirttiler.
20 Şubat tarihinde Isparta'daki evlerinden çıkan Tuana Y. (16), Gülizar S. (16) ve Buse A. (16), ailelerinin kayıp başvurusunun ardından 5 gündür aranıyordu. İzlerine en son Denizli'de rastlanan 3 lise öğrencisinin İzmir'de olabileceği ihbarlarının ardından İzmir polisi harekete geçti. 3 kız için güvenlik kameraları detaylı olarak taranırken, gelen ihbarlar da polis tarafından titizlikle incelendi.
KAYIP LİSELİLER İZMİR'DE BULUNDU
Kayıp olan 3 kız çocuğu dün İzmir'in Konak ilçesinde bulundu. Tuana Y., Gülizar S. ve Buse A., Çocuk Şube Müdürlüğünde ifadeleri alındıktan sonra akşam saatlerinde yetiştirme yurduna gönderildi. Geceyi burada geçiren çocuklar, bugün ailelerine teslim edildi. Çocuklarını teslim almak için yetiştirme yurduna gelen aileler, açıklama yapmadan araçlarıyla yurttan hızlıca ayrıldı.
MACERA İÇİN KAÇMIŞLAR
İfadelerinde kızların macera için evden kaçtıklarını söyledikleri öğrenildi. Kızların palyaço kılığında vatandaşlarla fotoğraf çektirip, bu sayede maddi kazanç sağlama planlarının olduğunu söyledikleri de ifadelerde yer aldı.
Aileler, kaybolan çocuklarının bulunması için Müge Anlı'nın programına başvurarak gözyaşları içinde yardım istemişti.
Haber Videosu: Kaybolduktan 5 gün sonra İzmir'de bulunan 3 liselinin neden evden kaçtıkları belli oldu
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tam sopalık bunlar. nar çubuğu ile bascen odunu. bulunana dek ana babanın durumunu düşünün. şimdi bunları temizlik şirketine vercen sabahtan akşama kadar temizlik yapsınlar. para nasıl kazanılıyormuş. palyaço kılığına girip resim çektirip para kazanmışlar.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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yakinda rusyayi ukraynayi geceriz bu gidisleCevap Yaz Yayından Kaldır
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ARKADAŞLARINA HATDA İLERİDE TORUNLARINA ANLATACAKLARI GÜZEL ANILARI OLMUŞDUR. TABİ BAZI ÖZEL ANILAR ANLATILMAZ İZMİRDE OLAN İZMİRDE KALIR.Cevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
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Deli dedi akıllıda inandı öylemi? Palyaço kılığına girip resim çektirerek kazanç sağlamak diyorlar! Peki bunların paraya ihtiyacı varsa bir haftadır hotel paralarını kim karşılamış? Mış Mışta mış!!! Onlarınki şimdi velileri tarafından babaca güzel bir dayak!!! En güzel macera size işte böyle olmadı lazım! Allah un ümmetin gençlerini muhafaza eyle, bu kervan nereye efendim!!!Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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kızını dövemeyen, dizini döver. hep özentiden. .Cevap Yaz 10 Yayından Kaldır
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KIRSALDA YAŞAYAN TÜM GENÇLERİN, İZLEDİKLERİ TV DİZİLERİ VE MAGAZİN PROĞRAMLARININ HEVESİNE KAPILIP BÜYÜK ŞEHİRLERE KAÇMA PLANLARI GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR, ŞİMDİ BU KIZLAR YARIN BİRGÜN EVLENECEKLERİ EŞLERİNE NASIL KADINLIK YAPACAKLAE, HEPİSİNİN SONU HÜSRAN OLACAKCevap Yaz 14 2 Yayından Kaldır
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NE OLUYOR BILIYORMUSUN. BOYLE SUBYANLAR DUSUYOR UYUSTURUCUYA SONRA GENEL EVLERE SATILIYOR. AZ AKILLI BASLI KIZLAR YETISTIRMEK LAZIM HERKEZ BIR LAYLAYLOM HAVASINDA. ALLAH SONUMUZU HAYIR ETSIN.Cevap Yaz 14 1 Yayından Kaldır
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Ya aptal bunlar. Başınıza iş gelince anlarsınız macerayıCevap Yaz 11 1 Yayından Kaldır
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ne maceralar yaşamışlardırCevap Yaz 10 1 Yayından Kaldır
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Tik tok kurbanlari.Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır