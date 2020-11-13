Kaybolan Alzheimer hastası kadını iz takip köpeği 'Dost' buldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kaybolan Alzheimer hastası kadını iz takip köpeği 'Dost' buldu

13.11.2020 18:39 | Son Güncelleme: 13.11.2020 18:43
Kaybolan Alzheimer hastası kadını iz takip köpeği 'Dost' buldu

ELAZIĞ'da, sabah saatlerinde evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası Hatun Yıldız (83), jandarma köpeği 'Dost' tarafından izine ulaşılarak, bulundu.

ELAZIĞ'da, sabah saatlerinde evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası Hatun Yıldız (83), jandarma köpeği 'Dost' tarafından izine ulaşılarak, bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Yazıkonak beldesinde meydana geldi. Sabah saatlerinde evinden çıkan Alzheimer hastası Hatun Yıldız'a ulaşamayan ailesi, jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgede dron ve iz takip köpeği 'Dost'un da yer aldığı arama çalışması başlatıldı. Jandarma köpeği 'Dost'un iz takibiyle Yıldız, Yazıkonak beldesinden 5 kilometre uzaklıktaki bir bölgede bulundu. Sağlık kontrolünün ardından Yıldız, jandarma ekipleri tarafından ailesine teslim edildi.


Kaybolan Alzheimer hastası kadını iz takip köpeği 'Dost' buldu
Kaybolan Alzheimer hastası kadını iz takip köpeği 'Dost' buldu
Kaybolan Alzheimer hastası kadını iz takip köpeği 'Dost' buldu
Kaybolan Alzheimer hastası kadını iz takip köpeği 'Dost' buldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat ÖZDEMİR

İlgili Haberler

Köpeği için alevlerin arasına dalan kadını itfaiye kurtardı
Köpeği için alevlerin arasına dalan kadını itfaiye kurtardı
Kaybolan alzaymır hastası yaşlı kadın bulundu
Kaybolan alzaymır hastası yaşlı kadın bulundu
Kaybolan alzaymır hastası aranıyor
Kaybolan alzaymır hastası aranıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ömer Çelik Lütfi Elvan İlham Aliyev Cevdet Yılmaz Abdülhamit Gül
Magazin Şener Şen Cansu Dere Yıldız Kenter Caner Cindoruk
Spor Cenk Tosun Deniz Türüç Şenol Güneş Gökhan Gönül Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kız Ölü Türk Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kaybolan Alzheimer hastası kadını iz takip köpeği 'Dost' buldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.11.2020 18:43:28. #1.15#
title