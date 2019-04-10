Kayıp 9 Yaşındaki Çocuk, Sosyal Medya Fenomeninin Canlı Yayını Sayesinde Bulundu

Kayıp 9 Yaşındaki Çocuk, Sosyal Medya Fenomeninin Canlı Yayını Sayesinde Bulundu

Bolu'da yaşayan bir sosyal medya fenomeni, okuldan çıktıktan sonra haber alınamayan 9 yaşındaki öğrencinin kayıp olduğunu takipçilerine duyurdu. Canlı yayınla olaydan haberdar olan yüzlerce vatandaş arama çalışmalarına katılıp küçük çocuğu buldu.

Bolu'da, okuldan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan 9 yaşındaki Onur Fahri Gören, sosyal medya üzerinden bir araya gelen vatandaşların da aramalara katılması sonucu oyun parkında bulundu. Küçük çocuk kendisini bulan vatandaşlar tarafından ailesine teslim edilmesi için Sakarya İlköğretim Okulu Müdürü'ne teslim edildi.

OKULDAN ÇIKTIKTAN SONRA BİR DAHA EVİNE DÖNMEDİ

Bolu'da, Sakarya İlköğretim Okulu'nda öğrenim gören 3'üncü sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Onur Fahri Gören, saat 15.00'de okuldan çıktıktan sonra bir daha evine dönmedi. Çocuklarının eve gelmemesi üzerine durumu polis ekiplerine haber veren ailesi, sosyal medya üzerinden de çocuklarının kaybolduğunu duyurdu.

SOSYAL MEDYA FENOMENİ, KAYIP ÇOCUĞU CANLI YAYINLA TAKİPÇİLERİNE DUYURDU

Tabaklar Mahallesi'ndeki okul çevresinde bulunan metruk binalarda polis ekiplerinin arama yaptığı sırada, Bolu'da yaşayan bir sosyal medya fenomeni de saat 22.00 sıralarında canlı yayınla olayı takipçilerine duyurdu. Canlı yayınla olaydan haberdar olan yüzlerce Bolulu vatandaş arama çalışmalarına katıldı.

8 SAAT SONRA OKULUN KARŞISINDAKİ PARKTA BULDULAR

9 yaşındaki Onur Fahri Gören, arama çalışmalarına katılan vatandaşlar tarafından 8 saatin sonunda okulun karşısında bulunan hastanenin bahçesindeki oyun parkında bulundu. Gören'in bulunmasıyla arama çalışmalarına katılan vatandaşlar büyük bir sevinç yaşadı.

İLKOKUL ÖĞRENCİSİNİ OKUL MÜDÜRÜNE TESLİM ETTİLER

İlkokul öğrencisi çocuk, kendisini bulan vatandaşlar tarafından ailesine teslim edilmesi için Sakarya İlköğretim Okulu Müdürü'ne teslim edildi.

Kaynak: İHA
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YORUMLAR (21)

  • TARAFSIZ TARAFTAR :
    Sosyal ve ekonomi reformuyla çıktılar... Yine laay..layy.. loom... Köylüye, Halka Millete.Çarşı,pazar,ıişçi, emekçi, emekliye dokunacak bir iyileştirme bir reform. YOK. Yine malüm ; Hep patronlara.. para babalarına.. ve bankalara ..reform ,. İyilik ,. RANT , adil vergi altında PEŞKEŞ...... Vesselâm......!!!!????????
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  • DANGER:
    Dürbünlü malmısın sen, millet kayıp cocuktan bahsediyor, senin sorduğun sorunun gereksizliğine bak. hiç bi yerde öğrenemedin de burda mı yazıyon. ya sabır
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