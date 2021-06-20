Kaybolan 15 yaşındaki Didem, 6 saat sonra bulundu
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Kaybolan 15 yaşındaki Didem, 6 saat sonra bulundu

Kaybolan 15 yaşındaki Didem, 6 saat sonra bulundu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR'in Mihalgazi ilçesinde, gece yarısı evinden çıktıktan sonra kaybolan Didem S. (15), mahallenin de yer aldığı arama çalışmalarıyla yaklaşık 6 saatte bulunup, ailesine teslim edildi.

ESKİŞEHİR'in Mihalgazi ilçesinde, gece yarısı evinden çıktıktan sonra kaybolan Didem S. (15), mahallenin de yer aldığı arama çalışmalarıyla yaklaşık 6 saatte bulunup, ailesine teslim edildi.

Mihalgazi ilçesine bağlı Karaoğlan Mahallesi'nde oturan Didem S., saat 02.00 sıralarında evinden çıktıktan sonra kayboldu. Ailesi çevrede yaptığı aramada kızlarını bulamayınca Jandarma Komutanlığı'na kayıp başvurusu yaptı. Aralarında Jandarma, AFAD, AKUT, Darlion Arama Kurtarma, Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma, UMKE, Büyükayı Arama Kurtarma ile mahalle haklının da yer aldığı arama ekipleri oluşturuldu. Yapılan arama çalışmalarında saat 08.00 sıralarında Didem S., evinden yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki Alpagut Mahallesi'nde bulundu. Sağlık kontrolünden geçirilen Didem S. daha sonra ailesine teslim edildi. Didem S.'nin gece dolaşmak için dışarı çıkıp karanlıkta yolunu kaybettiği öğrenildi.


Kaybolan 15 yaşındaki Didem, 6 saat sonra bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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