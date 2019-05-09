Kaybolan 1,5 Yaşındaki Çocuğu Arama Çalışmaları Devam Ediyor
Samsun'da iki gün önce evinin önünde oynadığı sırada kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı arama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan 1,5 yaşındaki çocuk için jandarma ve AFAD ekipleri seferber oldu.
EVİNİN ÖNÜNDEN KAYBOLDU
Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine 35 kilometre mesafede bulunan Alancık Mahallesi'nde 2 gün önce öğle saatlerinde evinin önünden kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'dan haber alamayan dedesi Nuri Kurnaz, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine giden jandarma ekipleri AFAD ekiplerinden yardım istedi.
ZOR ŞARTLARDA ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Alancık Mahallesi'ne giden Vezirköprü İlçe jandarma, Ladik Asayiş Komando Birliği'nden 2 tim, Samsun İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD bünyesinde bulunan 4 iz takip köpek timi ve köylüler kayıp çocuğu bulmak için 2 gündür zor şartlarda aramalarına devam ediyor.
Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
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altinkaya barajina baliga gittigimden tanidigim o bölge agaclik yamac engebelli cukuru bol bir arazidir Allah kaybolan yavruya ailesine arayanlara yardim etsin isleri zorCevap Yaz Yayından Kaldır
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1. 5 yaşında daha yürümeyi bile tam bilmiyor nasıl sokakta oynar nasıl sokağa bırakılır anne baba olmak kolaymı bakacaksınız arkadaş.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır