Kayaşehir ilk ziyaretçilerini ağırlamaya başladı
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Kayaşehir ilk ziyaretçilerini ağırlamaya başladı

Nevşehir Belediyesi tarafından turizme kazandırılan Nevşehir Kalesi altındaki "Kayaşehir' ilk misafirlerini ağırlamaya başladı.

Kayaşehir ilk ziyaretçilerini ağırlamaya başladı
21.07.2020 15:16 | Son Güncelleme: 21.07.2020 15:29

Dünyanın en büyük kaya oyma yamaç yerleşim merkezini ziyarete açıldığı ilk gün çok sayıda yerli turist grubu gezdi.

Nevşehir Kalesi etrafında kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında tesadüfen ortaya çıkartılan "Kayaşehir", Kültür ve Turizm Bakanı M.Nuri Ersoy'un da katıldığı tören ile turizme açıldı.

Nevşehir Kalesi'nde gerçekleştirilen tören ile açılan ve 6. Yüzyıldan günümüze kadar sürekli yaşam izlerinin bulunduğu "Kayaşehir" ilk gününde büyük ilgi gördü.

Dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen törenin ardından sabah erken saatlerden itibaren konuklarını ağırlamaya başlayan "Kayaşehir", içerisindeki kayadan oyma bezirhaneler, su yolları, tüneller, iş atölyeleri, hayvan ahırları, askeri, dini ve sosyal yaşam alanları ile turistlerin ilgisini çekti.

Yerli turistler bölgedeki kayadan oyma mekanları gezerken beraberlerindeki rehberlerden Kayaşehir ve Kapadokya bölgesinin tarihi hakkında bilgiler aldı.

Bölgeyi beraberinde İstanbul'dan gelen turist grubu ile birlikte gezen Turist Rehberi Nevzat Gündüz, bölgenin kendisinde büyük bir hayranlık uyandırdığını söyledi.

Henüz daha ilk bölümü açılan bölgenin kısa sürede yerli ve yabancı turistlerin bölgede en çok ziyaret ettikleri mekanlardan biri haline geleceğine inandığını belirten Gündüz, "Kapadokya dünyada eşi ve benzeri olmayan bir bölge. Bu bölgenin içerisindeki yeraltı ve kaya oyma yamaç yerleşim merkezleri her zaman yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekmiştir. Kapadokya aslında insanın eliyle aklının birleştiği yer demek. Çünkü; insanoğlunun eliyle aklını birleştirerek nasıl bir yaşam alanı oluşturabileceği, nasıl inançlarını yaşayabileceği, geçmişten günümüze kadar inançlarının toplumlar arasındaki geçişlerini nasıl sağlayabildiğini en iyi şekilde gösteren bir yer burası. Bu anlamda Nevşehir il merkezindeki Kayaşehir'in hem bölge hem de Türk turizmine kazandırılması biz turizmciler olarak ta heyecan verici. Bu benim buraya ikinci kez gelişim. Temizlik çalışmalarının başladığı ilk yıllarda burayı gezmiştim. Ortaya böyle bir şey çıkacağını kafamda canlandırıyordum ama bugün gördüğüm manzara benim beklediğimden çok daha üst düzey." dedi.

Kayaşehir'i gezen turistler ise burada rehberlerden aldıkları bilgiler ışığında gezdikleri kaya oyma mekanların kendilerini çok etkilediğini belirterek bol bol fotoğraf çektiler.

Kaynak: Bültenler

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