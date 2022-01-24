Kayarken 4 metre havalanarak ağaca böyle çarptı - Haberler
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Kayarken 4 metre havalanarak ağaca böyle çarptı

Kayarken 4 metre havalanarak ağaca böyle çarptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kızakla kayan genç, 4 metre havalanarak ağaca çarptı.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kızakla kayan genç, 4 metre havalanarak ağaca çarptı. Bu anlar kameraya yansıdı.

Yeniceköy Mahallesinde vatandaşlar karın tadını çıkardı. Bir gencin kızakla kayarken geçirdiği kaza amatör kameraya yansıdı. Yaklaşık 50 metrelik yokuştan kızakla kayan genç, havalanarak ağaca çarptı. Ardından şarampole yuvarlandı. Şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

O anları görüntüleyen bir gencin, "Ahirette görüşürüz kardeşim" demesi güldürdü. - BURSA

Kayarken 4 metre havalanarak ağaca böyle çarptı

Kayarken 4 metre havalanarak ağaca böyle çarptı

Kayarken 4 metre havalanarak ağaca böyle çarptı

Kayarken 4 metre havalanarak ağaca böyle çarptı

Kayarken 4 metre havalanarak ağaca böyle çarptı

Kayarken 4 metre havalanarak ağaca böyle çarptı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Yeniceköy, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Haber

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