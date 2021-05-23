Kayapınar Kaymakamı Koç, Taban Köyü'nde incelemelerde bulundu

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç, Kayapınar Belediyesi tarafından malzeme desteği verilerek Taban Köyü'nde yapılan Kur'an kursu ve cami abdesthanesi ile Deniz mezrasındaki taziye evinde incelemelerde bulundu.