Kavurucu havalara mola! Sıcaklıklar 7 derece birden düşüyor, sağanak geliyor
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Kavurucu havalara mola! Sıcaklıklar 7 derece birden düşüyor, sağanak geliyor

Meteoroloji'den sıcaklarla kavrulan ülkemizi Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak ve nemli hava özellikle yurdun batı kesimlerinde yerini serin bir havaya bırakacak. Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Ege Bölgesi'nde de başta İzmir olmak üzere sıcaklıklar 5 ila 7 derece düşecek. Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile 6 ilimizde sağanak bekleniyor

Kavurucu havalara mola! Sıcaklıklar 7 derece birden düşüyor, sağanak geliyor
06.07.2020 20:52 | Son Güncelleme: 06.07.2020 21:00

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, ülkemizin genelinde sıcaklıkların düşeceği ve bazı bölgelerde sağanak yağışın etkili olacağı uyarısı yapıldı.

Ülkenin batı kesimlerinde sıcaklıkların 5 ila 7 derece arasında düşmesi bekleniyor. Sıcak ve bunaltı havanın ne fazla hissedildiği bölgelerden olan Marmara ve Ege Bölgesi'nde çarşamba ve perşembe günü poyrazın etkili olması bekleniyor. Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Bilecik, Sakarya, Kütahya, Eskişehir, Ankara ve Çankırı çevrelerinde de sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

''RAHAT BİR NEFES ALACAĞIZ''

Rüzgarların üç günlük evrede serin eseceğini belirten NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, ''Bizim için rüzgarların serin esmesi çok önemli çünkü bizi rüzgarlar serinletiyor. Çarşamba perşembe ve cuma günü rüzgarlar serin esecek hatta bizi üşütebilir. Yani rahat bir nefes alabileceğiz'' dedi.

İSTANBUL 25 DERECENİN ALTINA DÜŞECEK

Çalışkan, ''İzmir'de şu an hissedilen sıcaklıklar 35 derece civarında sıcaklıkların 28 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. İstanbul'da da 25 derecenin altında hissedeceğiz'' diye konuştu. Akdeniz Bölgesi'nde de rüzgarlar bir nebze serin esecek.

İSTANBUL'DA YEREL SAĞANAK GEÇİŞİNE DİKKAT

İstanbul'da salı gece ve çarşamba sabah saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış geçişinin beklendiğini söyleyen Çalışkan sözlerine şunları da ekledi: ''Yarın (salı) Marmara ve Ege'de kısım kısım yerel yağışlar görülebilir. Ancak yarın hava sıcak seyredecek.''

KARADENİZ'DE VE DOĞU'DA SEL RİSKİ

İki bölgede beklenen yerel ve şiddetli yaz yağmurlarına ilişkin uyarıda bulunan Dilek Çalışkan, ''Çarşamba ve buna bağlantılı olarak perşembe günü Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde şiddetli ve sele neden olabilecek yağmurlar var'' ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE GENELİ 4 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU

Kavurucu sıcaklara mola! Sıcaklıklar 7 derece birden düşecek
Kavurucu sıcaklara mola! Sıcaklıklar 7 derece birden düşecek
Kavurucu sıcaklara mola! Sıcaklıklar 7 derece birden düşecek
Kavurucu sıcaklara mola! Sıcaklıklar 7 derece birden düşecek


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