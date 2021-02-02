Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

02.02.2021 12:22 | Son Güncelleme: 02.02.2021 12:26
Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi yaralandı.

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Salim Dervişoğlu Caddesi Kullar kavşağında meydana geldi. Kocaeli Devlet Hastanesi Başhekimi Adem Çakır yönetimindeki 34 HB 0834 plakalı otomobil ile Burak Koçburaner yönetimindeki 41 GB 787 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada, Burak Koçburaner'in aracında bulunan Didem K. yaralandı. Kaza yerine sevk edilen ambulansla Didem K., Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, kazadan yaralanmadan kurtulan sürücülerin ifadelerini alarak, soruşturma başlattı.


Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ

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