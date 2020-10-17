'Kavgayı ayırırken darbedildim' dedi, 3 bekçi hakkında idari soruşturma başlatıldı

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışırken gelen mahalle bekçileri ile tartışan Atakan Bayar (40), iddiaya göre, ters kelepçe yapılıp gözaltına alındı.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışırken gelen mahalle bekçileri ile tartışan Atakan Bayar (40), iddiaya göre, ters kelepçe yapılıp gözaltına alındı. Baygınlık geçirip hastaneye kaldırılan Bayar'ın şikayeti üzerine 3 bekçi hakkında idari soruşturma başlatıldı. Kavga anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 12 Ekim tarihinde gece saatlerinde İlkadım ilçesinde meydana geldi. Sokak arasında iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. İhbar üzerine adrese mahalle bekçileri yönlendirildi. Bu sırada yoldan geçen Atakan Bayar da kavga eden gençleri ayırmak isterken, gelen bekçilerden biriyle tartışmaya başladı. Kısa süreli tartışmanın ardından Atakan Bayar, yaya olarak bölgeden uzaklaştı.

İddiaya göre 3 mahalle bekçisi, Bayar'ın peşinden giderek olay yerine geri getirdi. Kavga ile alakası olmadığını söyleyen Bayar, çıkan tartışmada ters kelepçe takılarak yere yatırıldı. Biber gazı sıkılan Bayar, fenalık geçirdi. Ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bayar'ın yüz, boyun ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri olduğu tespit edildi. Yapılan araştırmada kavga olayı ile ilgisi bulunmadığı belirlenen Bayar, serbest bırakıldı. Olayın ardından evli ve 3 çocuk babası Bayar, bekçilerden şikayetçi oldu. 3 bekçi hakkında idari soruşturma açıldı. Kavga anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.'PSİKOLOJİM BOZULDU'

Yaşadığı olayı anlatan Atakan Bayar, "Olay gecesi iyilik yapmak isterken başıma gelmeyen kalmadı. Asıl suçlular kaçarken ben suçlu gösterilip darbedildim. Beni darbedip, biber gazı sıktıktan sonra yaklaşık 25 dakika ters kelepçe yapıp üstüme dizleri ile bastırarak beklettiler. Psikolojim aşırı derece bozuldu. Hakkımı arayacağım, şikayetçiyim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN