Köpeklerin kavgasına vatandaştan sopalı ve tekmeli müdahale - Haberler
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Köpeklerin kavgasına vatandaştan sopalı ve tekmeli müdahale

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Köpeklerin kavgasına vatandaştan sopalı ve tekmeli müdahale Malatya'da sokak ortasında kavgaya tutuşan iki köpeğin kavgasına vatandaşlar tekmelerle müdahale etti.

Köpeklerin kavgasına vatandaştan sopalı ve tekmeli müdahale

MALATYA - Malatya'da sokak ortasında kavgaya tutuşan iki köpeğin kavgasına vatandaşlar tekmelerle müdahale etti. Dakikalarca süren kavga ise cep telefonları ile görüntülendi.

Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt ilçesinde yaşanan olayda cadde üzerinde iki sokak köpeğinin kavgaya tutuştuğunu gören çevredeki vatandaşlar sopalarla müdahale ederek kavgayı ayırmaya çalışsa da ilk etapta başarılı olamadı. Bir vatandaşın aracını üzerlerine sürdüğü köpekler, hiçbir şeye aldırış etmeden kavgaya devam etti. Dakikalarca süren kavga köpeklerinin aldıkları tekme darbeleri ile sonra ererken o anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Adeta kördüğüme dönen kavgada vücutlarının çeşitli yerlerinde yaralandıkları gözlemlenen köpekler olay sonrası gözden kayıp olurken, vatandaşlar olayın şaşkınlığını yaşadı.

Köpeklerin kavgasına vatandaştan sopalı ve tekmeli müdahale

Köpeklerin kavgasına vatandaştan sopalı ve tekmeli müdahale

Köpeklerin kavgasına vatandaştan sopalı ve tekmeli müdahale

Köpeklerin kavgasına vatandaştan sopalı ve tekmeli müdahale

Köpeklerin kavgasına vatandaştan sopalı ve tekmeli müdahale

Köpeklerin kavgasına vatandaştan sopalı ve tekmeli müdahale

Köpeklerin kavgasına vatandaştan sopalı ve tekmeli müdahale

İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - 3. Sayfa

Yeşilyurt, Malatya, kavga, 3. Sayfa, Haber

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