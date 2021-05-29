Kavanoz dipli dünya ne demek? Kavanoz dipli dünya atasözü ne anlama gelmektedir?
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Kavanoz dipli dünya ne demek? Kavanoz dipli dünya atasözü ne anlama gelmektedir?

Kavanoz dipli dünya ne demek? Kavanoz dipli dünya atasözü ne anlama gelmektedir?
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Günlük hayatımızda birçok atasözüyle karşılaşırız. Bunlardan biri de son zamanlardda anlamı sıkça aratılan "kavanoz dipli dünya" atasözü olmuştur. Peki, Kavanoz dipli dünya ne demek? Kavanoz dipli dünya atasözü ne anlama gelmektedir? Anlamı merak edilen atasözü hakkında bilinenleri sizin için derledik. Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Günlük hayatımızda birçok atasözüyle karşılaşırız. Bunlardan biri de son zamanlardda anlamı sıkça aratılan "kavanoz dipli dünya" atasözü olmuştur. Peki, Kavanoz dipli dünya ne demek? Kavanoz dipli dünya atasözü ne anlama gelmektedir? Anlamı merak edilen atasözü hakkında bilinenleri sizin için derledik. Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KAVANOZ DİPLİ DÜNYA NE DEMEK?

Kavanoz dipli dünya; boş dünya, ölümlü dünya olarak kullanılan acınma, üzülme sözüdür.

KAVANOZ DİPLİ DÜNYA ATASÖZÜ NE ANLAMA GELMEKTEDİR?

Kavanoz dipli dünya derken burada anlatılmak istenen dünyanın ölümlü olduğudur. Yani yaşadığımız bu fani dünyada her şeyin gelip geçici olduğu, kendimizi boş yere fazla üzmeye değmeyecek bir yer olduğunu vurgulamak için kullanılan atasözlerinden biridir.

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Kavanoz dipli dünya ne demek? Kavanoz dipli dünya atasözü ne anlama gelmektedir? - Haberler
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