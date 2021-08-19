Kavak Kaymakamı Saygılı, Kovid-19 aşısıyla ilgili asılsız sözlere itibar edilmemesini istedi
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Kavak Kaymakamı Saygılı, Kovid-19 aşısıyla ilgili asılsız sözlere itibar edilmemesini istedi

Kavak Kaymakamı Saygılı, Kovid-19 aşısıyla ilgili asılsız sözlere itibar edilmemesini istedi
Anadolu Ajansı / Mustafa Günay - Haberler | Güncel

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, son zamanlarda vakalarda artış yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının toplum olarak alınacak tedbirlerle etkisiz hale getirilebileceğini söyledi.

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, son zamanlarda vakalarda artış yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının toplum olarak alınacak tedbirlerle etkisiz hale getirilebileceğini söyledi.

Saygılı, Kavak Devlet Hastanesi Başhekimliğine atanan Uz. Dr.Birol Binbir'e ziyarette bulundu.

Hastane çalışmaları hakkında bilgi alan Saygılı, hizmette hasta memnuniyeti ile Kovid-19 aşısının önemine dikkati çekti.

İnsan sağlığını önemli ölçüde tehdit eden koronavirüs salgınının özellikle koruyucu aşısı yapılmayan yerlerde artış gösterdiğini anlatan Saygılı, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımızın da belirttiği üzere koronavirüs vaka sayısı aşısını yaptırmayan yerlerde artış göstermekte. Bunun önüne geçmek için gerekirse eğitimler düzenlemek suretiyle aşının önemini, kulaktan dolma, asılsız, herhangi bir geçerliliği olmayan sözlere itibar etmemelerini anlatalım. "dedi.

Binbir da aşı çalışmalarına devam ettiklerini, Kovid-19 aşısıyla ilgili asılsız sözlere itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarının elden bırakılmaması hatırlatmasında bulunduklarını kaydetti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay

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