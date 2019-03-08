Katliam Yapan Saldırgan Zırhlı Araçla Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul'da 4 kişiyi öldüren 1 kişiyi de ağır yaralayan saldırgan Şinası Gürkan zırhlı araçla adliyeye sevkedildi.

Başakşehir ve Esenyurt'ta 4 kişiyi öldüren 1 kişiyi de yaralayan saldırgan Şinası Gürkan'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Cinayetleri işleyen Gürkan ve olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi sabah saatlerinde Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'nden çıkartıldı.

Çelik yelek giydirilen Şinasi Gürkan zıhrlı araca bindirildi. 5 kişi Büyükçekmece Adliyesi'ne götürüldü.

- İstanbul

Kaynak: DHA