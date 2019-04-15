İki Aracın Kafa Kafaya Çarpıştığı Kazada Bilanço Ağırlaştı! Ölü Sayısı 5'e Yükseldi

Diyarbakır-Bingöl karayolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 5'e yükseldi.

İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Edinilen bilgiye göre, kaza, Diyarbakır-Bingöl karayolu Kocaköy ilçe giriş yolunda meydana geldi. 33 SP 982 ve 33 RA 274 plakalı otomobiller kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetmiş, 5'i ağır 7 kişi yaralanmıştı.

HASTANEYE KALDIRILAN YARALILARDAN 3'Ü HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 3'ü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı 4 kişinin tedavilerine devam edildiği öğrenilirken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA