Katıldığı program sonrası Türkiye'de gündem olan Şevval Şahin'in sevgilisi Yiğit Marcus Aral'dan tehdit
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Katıldığı program sonrası Türkiye'de gündem olan Şevval Şahin'in sevgilisi Yiğit Marcus Aral'dan tehdit

28.10.2020 11:13 | Son Güncelleme: 28.10.2020 12:00

Katıldığı programda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İstiklal Marşı hakkındaki sorulara cevap vermek istemediği için stüdyoyu terk eden Şevval Şahin'in sevgilisi Yiğit Marcus Aral, destek paylaşımı yaparken tehdit içerikli sözler sarf etti.

Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin, CNN Türk'te yayınlanan 'Sorgu Sual' programında sorular karşısında zor anlar yaşayarak stüdyoyu terk etmek istemişti. Kısa sürede gündem olan Şevval Şahin hakkında bir paylaşım da sevgilisinden geldi.

"SENİ RENCİDE EDEN MAHLUKLAR KARŞILARINDA BENİ BULACAK"

Uzun süredir Şahin ile aşk yaşayan eski Survivor yarışmacısı Yiğit Marcus Aral, sosyal medya hesabından sevgilisiyle olan romantik pozlarını paylaşarak uzun da bir mesaj yazdı.

Aral, tehdit içerikli paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Canım aşkım! Senin kadar iyi bir kalbe sahip olan bir insanla tanışmadım. İçindeki pozitif enerjiyle etrafını aydınlatmaya devam edeceksin. Senin kültürünü, klasını, hayat felsefeni ve insanlara bakışını herkesin anlamasını beklemek zaten saçma olurdu. Seni rencide etmeye çalışan mahlukatlar karşılarında beni bulacaklar."

Katıldığı program sonrası Türkiye'de gündem olan Şevval Şahin'in sevgilisi Yiğit Marcus Aral'dan tehdit

KANALA DAVA AÇIYOR

Şevval Şahin ise gündem olan program sonrası "6 yaşımdan bu yana İngiltere'de büyüdüm. Bazı konuları bilmemek beni daha az Türk yapmaz. O programa sosyal sorumluluk için katıldım, kandırıldım. Dava açıyorum" diyerek hakkını arayacağını söylemişti.

Katıldığı program sonrası Türkiye'de gündem olan Şevval Şahin'in sevgilisi Yiğit Marcus Aral'dan tehdit
Katıldığı program sonrası Türkiye'de gündem olan Şevval Şahin'in sevgilisi Yiğit Marcus Aral'dan tehdit

İlgili Haberler

Çıktığı programda soruları yanıtlayamayıp zor anlar yaşayan Şevval Şahin, CNN Türk'e dava açıyor
Çıktığı programda soruları yanıtlayamayıp zor anlar yaşayan Şevval Şahin, CNN Türk'e dava açıyor
Sorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldi
Sorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldi
Şevval Şahin'e destek olmak isteyen Şeyma Subaşı'nın 'Kıskanç milletiz' sözleri tepki çekti
Şevval Şahin'e destek olmak isteyen Şeyma Subaşı'nın "Kıskanç milletiz" sözleri tepki çekti
Haber Yorumları (22)
YAV HEHE: NE DİYE DAVA ACACAK ACABA. BANA ISTIKLAL MARSINI SAĞLIK BAKANININ KIM OLDUGUNU SORDULAR DIYE MI?NIYE KATILDIN PROGRAMA. . BOY VAR GUZELLIK YOK AKIL YOK ZEKA YOK. DEGISIK TIPLER
Cevap Yaz Yayından Kaldır
MİSAFİR: Kiza sonuna kadar hak veriyorum
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ASDADA: Rezil İstiklal Marşını bilmiyor, Sağlık bakanını tanımıyor. İnsan bi merak eder be utanmaz.
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
Tüm 22 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Şeyma Subaşı Hakan Taşıyan Kenan İmirzalıoğlu
Spor Erol Bulut Serdar Aziz Fatih Terim Eddie Newton İsmail Kartal
Daha Fazla Türk Hatay Yangın Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Katıldığı program sonrası Türkiye'de gündem olan Şevval Şahin'in sevgilisi Yiğit Marcus Aral'dan tehdit - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.10.2020 12:42:30. #1.14#
title