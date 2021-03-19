Katie Price altıncı kez hamile kaldı
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Katie Price altıncı kez hamile kaldı

19.03.2021 17:48 | Son Güncelleme: 19.03.2021 20:03

İngiliz TV yıldızı ve model Katie Price, 42 yaşında altıncı kez hamile kaldı. Bu kez kendisinden 10 yaş küçük sevgilisinden hamile kalan Price haberi, "Sağlıklı ve mutlu. Bu hissettiğim en güzel duygu" diyerek duyurdu.

Geçirdiği estetik operasyonlar sonrası yüzü tanınmaz hale gelen ve bu haberlerle sık sık gündemde yer alan İngiliz TV yıldızı, model ve şarkıcı Katie Price, altıncı kez hamile kaldığını duyurdu.

Katie Price altıncı kez hamile kaldı

"BU HİSSETTİĞİM EN GÜZEL DUYGU"

Bir süre önce sevgilisinden bebek sahibi olmak istediğini açıklayan 42 yaşındaki Katie Price, kendisinden 10 yaş küçük sevgilisi Carl Woods ile ilk bebeklerini beklediğini paylaştı. Sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşım yapan Price, gönderisine, "Sağlıklı ve mutlu. Bu hissettiğim en güzel duygu" notunu ekledi.Ünlü isim ardından sevgilisi Carl Woods'a "Benim bir parçam olduğun için teşekkür ederim" dedi.

Katie Price altıncı kez hamile kaldı
Haber Yorumları (2)
MERT: abla yaşıyor bu hayatı
Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
İPEK: 6.kesmi çok değilmi
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
500
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