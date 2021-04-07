Katarlılar Selin Ciğerci'nin kozmetik markasına göz koydu! Teklif ettikleri tutar ağızları açık bıraktı

Geçtiğimiz günlerde ödediği vergi ile Türkiye'nin iş kadınları sıralamasında ilk 20'ye giren Selin Ciğerci'nin kozmetik markası Katarlı iş adamlarının radarına girdi. Katarlı bir grup Ciğerci'nin markasını satın almak için tamı tamına 17 milyon euro teklif etti.

Sosyal medya fenomeni olduktan sonra kendi kozmetik markasını kuran Selin Ciğerci, vergi rekortmeni olma sözünü yerine getirdi. Selin Ciğerci, 7 milyon 168 bin TL vergi ödeyerek iş kadınları sıralamasında ilk 20'de yer aldı.

MİLYONLARCA LİRA TEKLİF ETTİLER

Başarısı dünya çapında duyulmaya başlayan Selin Ciğerci'nin kozmetik markasına da ilgi arttı. Katarlı bir grup Ciğerci'nin markası için dudak uçuklatan bir teklif yaptı. Katarlı grup Selin Ciğerci'nin markası için 17 milyon euro teklif etti.

Sosyal medya hesabından konu hakkında açıklama yapan Ciğerci, teklifi kabul etmediğini ancak 22 Nisan'da yeni bir toplantı yapacaklarını söyledi.