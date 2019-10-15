Katar, Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi

15.10.2019 21:49

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lulve Raşid el-Hatır, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi. Katar sözcüsü, harekatın Suriye'ye komşu ülkelerin güvenliği açısından önemli olduğunu vurguladı.

"GÖZ ÖNÜNE ALINMALI"

Doha Küresel Güvenlik Forumu'nda konuşan Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lulve Raşid el-Hatır, Suriye'de askeri faaliyetler yürüten tek ülkenin Türkiye olmadığına dikkat çekti. Hatır, "Türkiye'nin Suriye'deki eylemlerine iki faktör üzerinden bakılması gerekir. Birincisi, Suriye 8 yıldır çatışmalara sahne oluyor ve çok sayıda yabancı aktörün, gücün Suriye topraklarında bulunduğunu görüyoruz. İkincisi de, Suriye'nin sınırları güvenli değil ve bazı komşu ülkeler Suriye'den güvenlik tehdidi yükseldiğini düşünüyor. Bu husus da göz önüne alınmalı." dedi. Hatır, Türkiye'nin DEAŞ'la mücadeleye uluslararası koalisyondaki ülkelerle eşit seviyede katkı sunduğunu da vurguladı.